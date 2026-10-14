Стриминговый сервис Deezer ожидает до конца года сделать доступным переключатель, который позволит пользователям скрывать музыку, созданную искусственным интеллектом. После активации функции в результатах поиска не будут отображаться ИИ-треки, альбомы и связанные с ними исполнители, сообщает TechCrunch.

Спрос на фильтрацию ИИ-музыки

Генеральный директор Deezer Алексис Лантернье заявил, что компания видит явный запрос пользователей на возможность отфильтровывать такой контент. По его словам, пользователи смогут при желании полностью убрать ИИ-музыку из своего опыта использования сервиса и сосредоточиться на творчестве людей.

Компания сослалась на прошлогодний опрос, согласно которому около 45% пользователей Deezer хотели иметь способ убрать музыку, созданную ИИ, из своих лент. Одним из факторов для внедрения новой опции стал резкий рост объема такого контента на платформе.

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Объем ИИ-треков растет

В прошлом году Deezer внедрил инструменты для выявления музыки, сгенерированной искусственным интеллектом. Тогда такие треки составляли 10% ежедневных загрузок на платформу. В июле компания сообщила, что их доля превысила 50%, или в среднем 90 тысяч треков в день.

Другие музыкальные сервисы также внедряют собственные подходы к ИИ-контенту. Bandcamp полностью запретил такие треки, Tidal прекратил монетизацию пользователей, загружающих ИИ-музыку, а Spotify делает соответствующие треки и исполнителей более заметными с помощью маркировки.

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