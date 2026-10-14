流媒体服务Deezer预计将在年底前推出一个开关，让用户能够隐藏由人工智能创作的音乐。激活该功能后，搜索结果中将不会显示AI曲目、专辑及相关艺人，TechCrunch报道。

对过滤AI音乐的需求

Deezer首席执行官Alexis Lanternier表示，公司看到用户对过滤此类内容的功能存在明确需求。他表示，用户可以自行选择将AI音乐完全排除在使用该服务的体验之外，并专注于人类创作。

该公司援引去年一项调查称，约45%的Deezer用户希望有办法从其信息流中移除AI生成的音乐。推出这一新选项的因素之一是此类内容在平台上的数量急剧增长。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

AI曲目数量正在增长

去年，Deezer推出了用于检测人工智能生成音乐的工具。当时，此类曲目占该平台每日上传内容的10%。7月，该公司表示，其占比已超过50%，即平均每天9万首曲目。

其他音乐服务也在针对AI内容采取各自的方法。Bandcamp已全面禁止此类曲目，Tidal停止向上传AI音乐的用户提供变现服务，而Spotify则通过标注让相关曲目和艺人更加显眼。

关注我们在