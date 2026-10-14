Google додасть у Messages ШІ-попередження про шахрайські повідомлення — Engadget

Google оголосила про нові інструменти захисту Android від шахрайства та для захисту конфіденційності. Зокрема, у застосунку Messages з’явиться опційна функція Scam Detection, що використовуватиме моделі Gemini для оцінювання намірів відправника й попереджатиме про потенційно оманливі повідомлення, повідомляє Engadget.

Перевірка повідомлень і посилань

Користувачі зможуть увімкнути Scam Detection у налаштуваннях Messages. Як приклад Google навела ситуацію, коли незнайомий відправник нібито надсилає фото одержувача з його собакою, а після відповіді про помилковий номер намагається продовжити розмову та запитує ім’я людини.

За даними компанії, повідомлення аналізуватимуться в середовищі Private AI Compute: вони шифруються та обробляються у захищеному просторі, недоступному навіть для Google. Модель Gemini Nano також перевірятиме посилання в Messages безпосередньо на пристрої перед тим, як користувач відкриє їх.

Функція перевірки посилань буде доступна на Google Pixel 10+, серії Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip і Galaxy Fold 8, а також на деяких інших пристроях. Оновлені попередження про посилання від номерів, яких немає у списку контактів, мають надати більше контексту й часу перед переходом за URL. Розгортання цього опційного налаштування має початися найближчими тижнями.

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Захист екрана та переадресації дзвінків

Google також розширює Scam Detection у сповіщеннях про чати: користувачі зможуть побачити попередження про можливе шахрайство, не відкриваючи саме повідомлення. Компанія співпрацює з Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo та Xiaomi, які, як очікується, увімкнуть цю можливість пізніше цього року.

Пізніше цього місяця всі пристрої з Android 15 і новішими версіями системи отримають автоматичний захист конфіденційності під час демонстрації екрана. Якщо відкрито Chrome або Android WebView, система за замовчуванням приховуватиме паролі, банківські дані та коди безпеки платіжних карток.

На початку грудня на Pixel і деяких інших пристроях Google планує запустити захист від прихованого ввімкнення переадресації дзвінків застосунками. Android також попереджатиме, якщо шахраї спробують переконати користувача ввести MMI-код для активації переадресації.

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