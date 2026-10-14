Google宣布推出新的工具，以保护Android免受诈骗并保护隐私。具体而言，Messages应用将新增可选的Scam Detection功能，该功能将使用Gemini模型评估发件人的意图，并对可能具有误导性的信息发出警告，Engadget报道。

消息和链接检查

用户将能够在Messages设置中启用Scam Detection。Google举例称，陌生发件人据称向收件人发送一张其与宠物狗的照片，而在收到对方表示号码打错的回复后，试图继续对话并询问此人的姓名。

该公司表示，消息将在Private AI Compute环境中进行分析：它们将被加密，并在连Google也无法访问的受保护空间内处理。Gemini Nano模型还将在用户打开链接前，直接在设备上检查Messages中的链接。

链接检查功能将在Google Pixel 10+、Samsung Galaxy S26系列、Galaxy Z Flip和Galaxy Fold 8以及其他部分设备上提供。针对不在联系人列表中的号码所发送链接的更新警告，预计将在线路跳转至URL前提供更多背景信息和时间。这一可选设置的推送预计将在未来几周开始。

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屏幕共享和呼叫转移保护

Google还在扩展聊天通知中的Scam Detection：用户无需打开消息本身，即可看到有关可能诈骗的警告。该公司正与Honor、Motorola、OPPO、OnePlus、realme、vivo和Xiaomi合作，预计这些公司将在今年晚些时候启用这一功能。

本月晚些时候，所有运行Android 15及更高版本系统的设备将在屏幕共享期间获得自动隐私保护。如果Chrome或Android WebView处于打开状态，系统将默认隐藏密码、银行信息和支付卡安全码。

12月初，Google计划在Pixel和其他部分设备上推出防止应用秘密启用呼叫转移的保护功能。如果诈骗者试图说服用户输入MMI代码以激活呼叫转移，Android也将发出警告。

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