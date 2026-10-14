Google ogłosiło nowe narzędzia chroniące Androida przed oszustwami i zabezpieczające prywatność. W szczególności w aplikacji Messages pojawi się opcjonalna funkcja Scam Detection, która będzie wykorzystywać modele Gemini do oceny intencji nadawcy i ostrzegania przed potencjalnie wprowadzającymi w błąd wiadomościami, informuje Engadget.

Sprawdzanie wiadomości i linków

Użytkownicy będą mogli włączyć Scam Detection w ustawieniach Messages. Jako przykład Google podało sytuację, w której nieznany nadawca rzekomo wysyła odbiorcy zdjęcie z jego psem, a po odpowiedzi, że pomylił numer, próbuje kontynuować rozmowę i pyta o imię tej osoby.

Według firmy wiadomości będą analizowane w środowisku Private AI Compute: są szyfrowane i przetwarzane w bezpiecznej przestrzeni, niedostępnej nawet dla Google. Model Gemini Nano będzie także sprawdzać linki w Messages bezpośrednio na urządzeniu, zanim użytkownik je otworzy.

Funkcja sprawdzania linków będzie dostępna na Google Pixel 10+, w serii Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip i Galaxy Fold 8, a także na niektórych innych urządzeniach. Zaktualizowane ostrzeżenia o linkach z numerów, których nie ma na liście kontaktów, mają zapewniać więcej kontekstu i czasu przed przejściem pod adres URL. Wdrażanie tego opcjonalnego ustawienia ma rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

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Ochrona udostępniania ekranu i przekierowywania połączeń

Google rozszerza także Scam Detection w powiadomieniach o czatach: użytkownicy będą mogli zobaczyć ostrzeżenia o możliwym oszustwie bez otwierania samej wiadomości. Firma współpracuje z Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo i Xiaomi, które mają włączyć tę funkcję później w tym roku.

Jeszcze w tym miesiącu wszystkie urządzenia z Androidem 15 i nowszymi wersjami systemu otrzymają automatyczną ochronę prywatności podczas udostępniania ekranu. Jeśli otwarty jest Chrome lub Android WebView, system będzie domyślnie ukrywać hasła, dane bankowe i kody bezpieczeństwa kart płatniczych.

Na początku grudnia Google planuje uruchomić na Pixelach i niektórych innych urządzeniach ochronę przed ukrytym włączaniem przez aplikacje przekierowywania połączeń. Android będzie także ostrzegać, jeśli oszuści spróbują nakłonić użytkownika do wpisania kodu MMI w celu aktywowania przekierowywania.

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