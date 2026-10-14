Google объявила о новых инструментах защиты Android от мошенничества и для защиты конфиденциальности. В частности, в приложении Messages появится опциональная функция Scam Detection, которая будет использовать модели Gemini для оценки намерений отправителя и предупреждать о потенциально вводящих в заблуждение сообщениях, сообщает Engadget.

Проверка сообщений и ссылок

Пользователи смогут включить Scam Detection в настройках Messages. В качестве примера Google привела ситуацию, когда неизвестный отправитель якобы присылает получателю его фотографию с собакой, а после ответа об ошибочном номере пытается продолжить разговор и спрашивает имя человека.

По данным компании, сообщения будут анализироваться в среде Private AI Compute: они шифруются и обрабатываются в защищенном пространстве, недоступном даже для Google. Модель Gemini Nano также будет проверять ссылки в Messages непосредственно на устройстве до того, как пользователь их откроет.

Функция проверки ссылок будет доступна на Google Pixel 10+, серии Samsung Galaxy S26, Galaxy Z Flip и Galaxy Fold 8, а также на некоторых других устройствах. Обновленные предупреждения о ссылках с номеров, которых нет в списке контактов, должны предоставить больше контекста и времени перед переходом по URL. Развертывание этой опциональной настройки должно начаться в ближайшие недели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Защита демонстрации экрана и переадресации звонков

Google также расширяет Scam Detection в уведомлениях о чатах: пользователи смогут увидеть предупреждения о возможном мошенничестве, не открывая само сообщение. Компания сотрудничает с Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, vivo и Xiaomi, которые, как ожидается, включат эту возможность позже в этом году.

Позднее в этом месяце все устройства с Android 15 и более новыми версиями системы получат автоматическую защиту конфиденциальности при демонстрации экрана. Если открыт Chrome или Android WebView, система по умолчанию будет скрывать пароли, банковские данные и коды безопасности платежных карт.

В начале декабря Google планирует запустить на Pixel и некоторых других устройствах защиту от скрытого включения приложениями переадресации звонков. Android также будет предупреждать, если мошенники попытаются убедить пользователя ввести MMI-код для активации переадресации.

Читай нас в