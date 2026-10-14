Гендиректор Nvidia Хуанг оголосив про інвестиції у Франції — France 24
У Парижі, Франція, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив про нові інвестиції у французькі технологічні компанії, що використовують штучний інтелект. Про це йдеться у матеріалі France 24.
Частки у французьких компаніях
France 24 повідомляє, що серед компаній, у яких Nvidia має нові частки, згадується Doctolib — сервіс для запису на медичні консультації. Джерело характеризує ці підприємства як французькі технологічні компанії, що використовують ШІ. Хуанг прибув до Парижа, щоб представити нові частки Nvidia у таких компаніях.
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Інші теми випуску
У тому самому випуску France 24 також розповів про заяву OpenAI. Компанія повідомила, що викрила шпигуна на гарячому. Крім того, у випуску йшлося про зростання торговельного профіциту Китаю попри високі витрати на енергію та торговельні конфлікти. Відеовипуск Business було оприлюднено 14 жовтня 2026 року.