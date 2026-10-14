Гендиректор Nvidia Хуанг объявил об инвестициях во Франции — France 24

В Париже, Франция, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил о новых инвестициях во французские технологические компании, использующие искусственный интеллект. Об этом говорится в материале France 24.

Доли во французских компаниях

France 24 сообщает, что среди компаний, в которых Nvidia получила новые доли, упоминается Doctolib — сервис для записи на медицинские консультации. Источник характеризует эти предприятия как французские технологические компании, использующие ИИ. Хуанг прибыл в Париж, чтобы представить новые доли Nvidia в таких компаниях.

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Другие темы выпуска

В том же выпуске France 24 также рассказал о заявлении OpenAI. Компания сообщила, что поймала шпиона с поличным. Кроме того, в выпуске говорилось о росте торгового профицита Китая, несмотря на высокие расходы на энергию и торговые конфликты. Видео выпуска Business было опубликовано 14 октября 2026 года.

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