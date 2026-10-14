Prezes Nvidia Huang ogłosił inwestycje we Francji — France 24

W Paryżu we Francji dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang ogłosił nowe inwestycje we francuskie firmy technologiczne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Poinformowano o tym w materiale France 24.

Udziały we francuskich firmach

France 24 podaje, że wśród firm, w których Nvidia ma nowe udziały, wymieniono Doctolib — usługę do umawiania konsultacji medycznych. Źródło charakteryzuje te przedsiębiorstwa jako francuskie firmy technologiczne wykorzystujące AI. Huang przybył do Paryża, aby przedstawić nowe udziały Nvidia w takich firmach.

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Inne tematy wydania

W tym samym wydaniu France 24 poinformował również o oświadczeniu OpenAI. Firma przekazała, że złapała szpiega na gorącym uczynku. Ponadto w wydaniu mowa była o wzroście nadwyżki handlowej Chin mimo wysokich kosztów energii i konfliktów handlowych. Wideo wydania Business opublikowano 14 października 2026 roku.

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