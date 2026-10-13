Shopify umożliwi kupującym skonfigurowanie agentów AI do wyszukiwania produktów i dokonywania zakupów w ich imieniu. Po podłączeniu agenta do konta na platformie Shop będzie on mógł korzystać z ponad miliarda ofert produktów w katalogu Shopify, informuje The Verge.

Zakupy za pośrednictwem agentów AI

Katalog obejmuje produkty zarówno ze sklepów Shopify, jak i z innych platform. We wrześniu Shopify ogłosiło partnerstwo z Meta, które pozwalało jego agentowi Muse przeglądać produkty i kupować je w imieniu użytkownika.

Teraz kupujący będą mogli korzystać z agentów bez odrębnej integracji partnerskiej. Aby skorzystać z funkcji, kupujący musi podłączyć agenta do swojego konta Shop. Platforma należąca do Shopify łączy zamówienia, śledzi przesyłki i oferuje rekomendacje produktów. Płatność będzie można zrealizować za pomocą funkcji Shop Pay bezpośrednio w rozmowie z agentem, a złożone zamówienia będą trafiać do aplikacji Shop.

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Ograniczenia zakupów

Shopify przedstawia tę możliwość jako osobistego asystenta zakupowego. Użytkownicy mogą ustalać dla agenta zasady, w tym limit wydatków lub wymóg wyświetlania wyłącznie produktów z szybką dostawą. Jednocześnie kupujący musi zatwierdzić każdy zakup.

Jak zauważa publikacja, narzędzia zakupowe oparte na AI rozwijają także Google i Amazon. Możliwość kupowania produktów przez agentów AI w imieniu klientów stała się już przedmiotem sporów między Amazonem a Perplexity, a także między Meta i jej agentem Muse.

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