Shopify将允许消费者配置AI代理来搜索商品并代表他们完成购买。将代理连接到Shop平台账户后，它将能够处理Shopify目录中超过10亿条商品信息，据The Verge报道。

通过AI代理购物

该目录涵盖Shopify店面及其他平台的商品。9月，Shopify宣布与Meta建立合作关系，允许其Muse代理浏览商品并代表用户购买。

现在，消费者无需单独的合作集成即可使用代理。要使用这项功能，消费者必须将代理连接到自己的Shop账户。这个由Shopify拥有的平台整合订单、追踪包裹并提供商品推荐。用户将能够通过Shop Pay功能直接在与代理的对话中付款，已完成的订单将发送至Shop应用程序。

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购买限制

Shopify将这项功能定位为个人购物助手。用户可以为代理设定规则，包括消费限额，或要求仅展示可快速配送的商品。同时，消费者必须批准每一笔购买。

该媒体指出，Google和Amazon也在开发基于AI的购物工具。AI代理代表客户购买商品的能力已成为Amazon与Perplexity之间，以及Meta与其Muse代理之间争议的对象。

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