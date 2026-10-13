Shopify позволит покупателям настраивать ИИ-агентов для поиска товаров и оформления покупок от их имени. После подключения агента к аккаунту на платформе Shop он сможет работать с более чем миллиардом товарных предложений в каталоге Shopify, сообщает The Verge.

Покупки через ИИ-агентов

Каталог охватывает товары как с витрин Shopify, так и с других площадок. В сентябре Shopify объявила о партнерстве с Meta, которое позволяло ее агенту Muse просматривать товары и покупать их от имени пользователя.

Теперь покупатели смогут использовать агентов без отдельной партнерской интеграции. Чтобы воспользоваться функцией, покупатель должен подключить агента к своему аккаунту Shop. Платформа, принадлежащая Shopify, объединяет заказы, отслеживает посылки и предлагает рекомендации товаров. Оплату можно будет провести через функцию Shop Pay непосредственно в разговоре с агентом, а оформленные заказы будут поступать в приложение Shop.

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Ограничения для покупок

Shopify позиционирует эту возможность как персонального помощника для покупок. Пользователи могут устанавливать для агента правила, в частности лимит расходов или требование показывать только товары с быстрой доставкой. При этом покупатель должен одобрить каждую покупку.

Как отмечает издание, инструменты для покупок на основе ИИ также развивают Google и Amazon. Возможность ИИ-агентов покупать товары от имени клиентов уже стала предметом споров между Amazon и Perplexity, а также Meta и ее агентом Muse.

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