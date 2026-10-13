Фізики вперше виміряли енергетичну драбину в квантовому симуляторі — ScienceAlert

Команда науковців під керівництвом дослідників Каліфорнійського технологічного інституту вперше експериментально виміряла характерну структуру енергетичних рівнів, передбачену в 1984 році. Для досліду використали квантовий симулятор із ланцюгом атомів стронцію. Про результати повідомляє ScienceAlert.

Передбачення теорії перевірили в експерименті

Йдеться про конформні теорії поля, що описують явище універсальності: поблизу критичних точок різні матеріали можуть поводитися подібним чином. Прикладами таких переходів є кипіння води або втрата магнітом магнітних властивостей.

У 1984 році фізик Джон Карді за допомогою математичного апарату конформних теорій поля передбачив, що системи в критичних точках поглинатимуть енергію за фіксованими закономірностями. Дослідники порівнюють ці послідовності енергетичних рівнів зі щаблями драбини. Раніше цю структуру описували теоретично, але не спостерігали й не вимірювали безпосередньо.

Ланцюги до 35 атомів

У квантовому симуляторі атоми стронцію утримували та розташовували за допомогою лазерного світла. Іншими лазерами їх переводили у високоенергетичні рідбергівські стани, що посилювали взаємодію між атомами. Це дало змогу налаштувати ланцюг атомів поблизу критичної точки, після чого лазери модулювали на різних частотах, виявляючи щаблі енергетичної драбини.

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Експерименти проводили на ланцюгах до 35 атомів. Для точки Ізінга отримані спектри після масштабування за розміром збіглися в одну універсальну криву, як передбачає відповідна конформна теорія поля. Команда також налаштувала систему на трикритичну точку та виміряла найнижчі рівні її спектра; їхні співвідношення відповідали теоретичному прогнозу.

Застосування квантових платформ

Результати, опубліковані в журналі Nature, можуть допомогти досліджувати поведінку матеріалів поблизу квантових критичних точок за температур, близьких до абсолютного нуля. Автори вважають, що метод можна застосовувати і для інших квантових критичних систем, зокрема там, де точна відповідь наперед невідома або класичні комп’ютери не можуть виконати необхідні розрахунки.

Науковці також зазначили, що інструменти, запозичені з платформ квантових обчислень, уже можуть використовуватися для фундаментальних фізичних досліджень. Пов’язана квантова платформа в цій самій лабораторії раніше змогла утримати 6100 атомів у масиві.

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