У США інженера OpenAI обвинувачують у незаконному перехопленні розмов — Al Jazeera

У США 35-річному інженеру OpenAI, громадянину Саудівської Аравії Абдулрахману Альфозану, висунули обвинувачення у незаконному перехопленні усних розмов. За даними Al Jazeera, його заарештували після виявлення прихованого пристрою для прослуховування в кімнаті для нарад компанії.

Пристрій знайшли в кімнаті для нарад

За даними Міністерства юстиції США, Альфозан працював в OpenAI з липня 2025 року. Прокурори стверджують, що він намагався незаконно отримати конфіденційну інформацію за допомогою пристрою для прослуховування.

У скарзі Мін'юсту США зазначено, що пристрій, захований у туалетному папері, встановили приблизно 28 вересня, а 30 вересня його виявили. За твердженням прокурорів, записи камер спостереження в офісі OpenAI показують, що Альфозан кілька разів перебував поблизу кімнати для нарад керівництва до виявлення пристрою. Він нібито не мав дозволу на доступ до приміщення або участь у зустрічах, які там проводили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява OpenAI та судове провадження

Як повідомляє Al Jazeera, служба безпеки OpenAI також виявила другий пристрій для прослуховування в сумці Альфозана. Компанія заявила, що за допомогою власних моделей штучного інтелекту дослідила пристрій і його походження, після чого ідентифікувала конкретного працівника, який, за її твердженням, встановив його кількома днями раніше.

OpenAI повідомила, що не має ознак того, що ця особа неналежно отримала доступ до або вивела ваги моделей, вихідний код чи дані клієнтів. Компанія звільнила працівника та повідомила про справу ФБР. Альфозан уперше постав перед судом у вівторок; у разі визнання винним йому загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф до 250 тисяч доларів.

Читай нас у