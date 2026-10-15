JWST двічі зафіксував невідому емісійну лінію в полі HUDF — ScienceAlert

Космічний телескоп James Webb двічі зафіксував незвичний сигнал у ділянці неба Hubble Ultra Deep Field у сузір’ї Печі. Яскрава емісійна лінія в ближньому інфрачервоному діапазоні з’явилася там, де попередні спостереження телескопів Hubble та James Webb не виявили жодного видимого об’єкта, повідомляє ScienceAlert.

Сигнал повторився через 88 днів

Дослідницька група на чолі з астрофізиком Університету Міннесоти Мейсоном Губерті аналізувала дані спектрографа NIRSpec. На відміну від звичайних спостережень за попередньо відомими об’єктами, науковці відкрили майже всі мікрозатвори приладу, закривши лише ті, що відповідали відомим об’єктам переднього плану. Далі вони шукали емісійні лінії у зібраних спектрах.

Спостереження проводили у серпні та листопаді 2023 року з інтервалом у 88 днів і за різних кутів орієнтації телескопа. Сигнал із довжиною хвилі близько 1,6 мікрометра виявили в усіх чотирьох наборах об’єднаних експозицій. Вимірювання були узгодженими, що ускладнює пояснення знахідки технічним збоєм або артефактом.

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Жодна з версій не підтверджена

У межах цього дослідження шість інших виявлених сигналів вдалося співвіднести з далекими галактиками, уже відомими в полі HUDF. Сьомий сигнал залишився без такого відповідника: поруч не зафіксували інших емісійних ліній, які могли б допомогти визначити відстань до джерела та його природу.

Дослідники розглянули кілька можливих пояснень: галактику раннього Всесвіту, ближчу галактику, наднову або припливне руйнування зорі чорною дірою. Проте жодна з цих версій повністю не узгоджується з наявними даними. Як зазначають автори роботи, глибші та чутливіші спектроскопічні спостереження можуть виявити додаткові емісійні лінії, встановити червоне зміщення та з’ясувати фізичну природу джерела. Дослідження опублікували в The Astrophysical Journal.

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