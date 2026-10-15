Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dwukrotnie zarejestrował niezwykły sygnał w obszarze nieba Hubble Ultra Deep Field w gwiazdozbiorze Pieca. Jasna linia emisyjna w zakresie bliskiej podczerwieni pojawiła się tam, gdzie wcześniejsze obserwacje teleskopów Hubble’a i Jamesa Webba nie wykryły żadnego widocznego obiektu, informuje ScienceAlert.

Sygnał powtórzył się po 88 dniach

Zespół badawczy kierowany przez astrofizyka Uniwersytetu Minnesoty Masona Huberty’ego analizował dane ze spektrografu NIRSpec. W odróżnieniu od zwykłych obserwacji wcześniej znanych obiektów naukowcy otworzyli niemal wszystkie mikromigawki instrumentu, zamykając jedynie te, które odpowiadały znanym obiektom pierwszego planu. Następnie szukali linii emisyjnych w zebranych widmach.

Obserwacje prowadzono w sierpniu i listopadzie 2023 roku, w odstępie 88 dni i przy różnych kątach orientacji teleskopu. Sygnał o długości fali około 1,6 mikrometra wykryto we wszystkich czterech zestawach połączonych ekspozycji. Pomiary były zgodne, co utrudnia wyjaśnienie znaleziska awarią techniczną lub artefaktem.

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Żadna z wersji nie została potwierdzona

W ramach tego badania sześć innych wykrytych sygnałów udało się powiązać z odległymi galaktykami znanymi już w polu HUDF. Siódmy sygnał pozostał bez takiego odpowiednika: w pobliżu nie zarejestrowano innych linii emisyjnych, które mogłyby pomóc określić odległość do źródła i jego naturę.

Badacze rozważyli kilka możliwych wyjaśnień: galaktykę z wczesnego Wszechświata, bliższą galaktykę, supernową lub rozerwanie pływowe gwiazdy przez czarną dziurę. Żadna z tych wersji nie jest jednak w pełni zgodna z dostępnymi danymi. Jak zaznaczają autorzy pracy, głębsze i bardziej czułe obserwacje spektroskopowe mogą ujawnić dodatkowe linie emisyjne, ustalić przesunięcie ku czerwieni i wyjaśnić fizyczną naturę źródła. Badanie opublikowano w The Astrophysical Journal.

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