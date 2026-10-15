Космический телескоп James Webb дважды зафиксировал необычный сигнал в участке неба Hubble Ultra Deep Field в созвездии Печи. Яркая эмиссионная линия в ближнем инфракрасном диапазоне появилась там, где предыдущие наблюдения телескопов Hubble и James Webb не выявили ни одного видимого объекта, сообщает ScienceAlert.

Сигнал повторился через 88 дней

Исследовательская группа под руководством астрофизика Университета Миннесоты Мейсона Хуберти анализировала данные спектрографа NIRSpec. В отличие от обычных наблюдений заранее известных объектов ученые открыли почти все микрозатворы прибора, закрыв только те, которые соответствовали известным объектам переднего плана. Затем они искали эмиссионные линии в собранных спектрах.

Наблюдения проводились в августе и ноябре 2023 года с интервалом в 88 дней и при разных углах ориентации телескопа. Сигнал с длиной волны около 1,6 микрометра обнаружили во всех четырех наборах объединенных экспозиций. Измерения были согласованными, что затрудняет объяснение находки техническим сбоем или артефактом.

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Ни одна из версий не подтверждена

В рамках этого исследования шесть других обнаруженных сигналов удалось сопоставить с далекими галактиками, уже известными в поле HUDF. Седьмой сигнал остался без такого соответствия: рядом не зафиксировали других эмиссионных линий, которые могли бы помочь определить расстояние до источника и его природу.

Исследователи рассмотрели несколько возможных объяснений: галактику ранней Вселенной, более близкую галактику, сверхновую или приливное разрушение звезды черной дырой. Однако ни одна из этих версий полностью не согласуется с имеющимися данными. Как отмечают авторы работы, более глубокие и чувствительные спектроскопические наблюдения могут выявить дополнительные эмиссионные линии, установить красное смещение и выяснить физическую природу источника. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

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