詹姆斯·韦布空间望远镜两次在天炉座的哈勃超深场区域记录到一个异常信号。一条明亮的近红外发射线出现在此前哈勃和詹姆斯·韦布望远镜的观测中均未发现任何可见天体的位置，ScienceAlert报道。

信号在88天后再次出现

由明尼苏达大学天体物理学家梅森·休伯蒂领导的研究团队分析了NIRSpec光谱仪的数据。与针对预先已知天体的常规观测不同，科学家打开了仪器几乎所有的微快门，仅关闭了对应于已知前景天体的微快门。随后，他们在收集到的光谱中寻找发射线。

观测于2023年8月和11月进行，间隔88天，望远镜的指向角度也不同。波长约为1.6微米的信号在全部四组组合曝光数据中被发现。测量结果一致，因此很难将这一发现解释为技术故障或伪影。

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没有一种解释得到证实

在这项研究中，另外六个探测到的信号得以与HUDF区域中已知的遥远星系相匹配。第七个信号没有这样的对应天体：附近没有记录到其他可帮助确定源头距离及其性质的发射线。

研究人员考虑了几种可能的解释：早期宇宙中的一个星系、一个较近的星系、一颗超新星，或一颗恒星被黑洞潮汐撕裂。然而，这些解释均无法完全符合现有数据。研究作者指出，更深入、更灵敏的光谱观测或可发现额外的发射线，确定红移并弄清该源头的物理性质。该研究发表于《天体物理学杂志》。

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