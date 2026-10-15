Виручка Anthropic у третьому кварталі зросла на 45% до $16,8 млрд — Channel NewsAsia

У США виручка компанії Anthropic у третьому кварталі зросла на 45% порівняно з попереднім кварталом — до 16,8 млрд доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на інвестора, який відвідав зустріч керівництва компанії з потенційними інвесторами в Сан-Франциско.

Динаміка виручки

За даними учасника зустрічі, у першому кварталі виручка Anthropic становила 4,7 млрд доларів, а в другому — 11,6 млрд доларів. Захід для інвесторів провели напередодні очікуваного первинного публічного розміщення акцій компанії.

Очікується, що Anthropic може вийти на біржу раніше за свого конкурента OpenAI. Її дебют на публічному ринку, за повідомленням Channel NewsAsia, можуть відкласти до завершення проміжних виборів у США в листопаді.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати на інфраструктуру

Компанія прагне переконати інвесторів, що темпи зростання її доходів зможуть випередити значні витрати на розробку та роботу систем штучного інтелекту. Anthropic орієнтується на оцінку понад 2 трлн доларів і вже взяла на себе зобов’язання щодо майбутніх витрат на сотні мільярдів доларів за довгостроковими угодами про хмарні сервіси, обчислювальні потужності та інфраструктуру.

Anthropic заснували колишні керівники OpenAI. Компанія розвиває сімейство моделей Claude, а її розширення підтримують Alphabet і Amazon — інвестори, постачальники обчислювальних ресурсів, партнери з дистрибуції та водночас конкуренти у сфері штучного інтелекту.

Компанія також акцентує на безпеці ШІ. Її дослідження засвідчили, що агенти штучного інтелекту в тестовому середовищі могли розкривати чутливу інформацію та саботувати код. Водночас Anthropic заявила, що не бачила ознак такої поведінки в реальних застосуваннях.

Читай нас у