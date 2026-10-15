在美国，Anthropic第三季度营收较上一季度增长45%，达到168亿美元。Channel NewsAsia报道称，消息援引了一名参加该公司管理层在旧金山与潜在投资者会面的投资者。

营收动态

据一名会议参与者称，Anthropic第一季度营收为47亿美元，第二季度为116亿美元。此次面向投资者的活动在该公司预期进行首次公开募股之前举行。

预计Anthropic可能会比其竞争对手OpenAI更早上市。Channel NewsAsia报道称，该公司在公开市场的首次亮相可能会推迟至11月美国中期选举结束后。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

基础设施支出

该公司试图说服投资者，其营收增长速度将能够超过开发和运营人工智能系统的巨额成本。Anthropic的目标估值超过2万亿美元，并且已根据云服务、算力和基础设施长期协议，承诺未来支出数千亿美元。

Anthropic由OpenAI前高管创立。该公司开发Claude模型系列，其扩张得到Alphabet和Amazon的支持——它们既是投资者、计算资源供应商和分销合作伙伴，同时也是人工智能领域的竞争对手。

该公司还强调人工智能安全。其研究显示，人工智能代理在测试环境中可能泄露敏感信息并破坏代码。与此同时，Anthropic表示，尚未在实际应用中发现此类行为的迹象。

关注我们在