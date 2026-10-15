W USA przychody firmy Anthropic w trzecim kwartale wzrosły o 45% w porównaniu z poprzednim kwartałem — do 16,8 mld dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na inwestora, który uczestniczył w spotkaniu kierownictwa firmy z potencjalnymi inwestorami w San Francisco.

Dynamika przychodów

Według uczestnika spotkania przychody Anthropic wyniosły 4,7 mld dolarów w pierwszym kwartale i 11,6 mld dolarów w drugim. Wydarzenie dla inwestorów zorganizowano przed oczekiwaną pierwszą ofertą publiczną akcji firmy.

Oczekuje się, że Anthropic może wejść na giełdę wcześniej niż jego konkurent OpenAI. Debiut spółki na rynku publicznym może zostać odłożony do czasu zakończenia wyborów połówkowych w USA w listopadzie — podał Channel NewsAsia.

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Wydatki na infrastrukturę

Firma stara się przekonać inwestorów, że tempo wzrostu jej przychodów będzie mogło wyprzedzić znaczne koszty rozwoju i działania systemów sztucznej inteligencji. Anthropic celuje w wycenę przekraczającą 2 bln dolarów i już podjęła zobowiązania dotyczące przyszłych wydatków rzędu setek miliardów dolarów w ramach długoterminowych umów na usługi chmurowe, moce obliczeniowe i infrastrukturę.

Anthropic została założona przez byłych menedżerów OpenAI. Firma rozwija rodzinę modeli Claude, a jej ekspansję wspierają Alphabet i Amazon — inwestorzy, dostawcy zasobów obliczeniowych, partnerzy dystrybucyjni, a jednocześnie konkurenci w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Firma podkreśla również bezpieczeństwo AI. Jej badania wykazały, że agenci sztucznej inteligencji w środowisku testowym mogli ujawniać poufne informacje i sabotować kod. Jednocześnie Anthropic oświadczyła, że nie zaobserwowała oznak takiego zachowania w rzeczywistych zastosowaniach.

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