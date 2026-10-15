В США выручка компании Anthropic в третьем квартале выросла на 45% по сравнению с предыдущим кварталом — до 16,8 млрд долларов. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на инвестора, посетившего встречу руководства компании с потенциальными инвесторами в Сан-Франциско.

Динамика выручки

По данным участника встречи, в первом квартале выручка Anthropic составила 4,7 млрд долларов, а во втором — 11,6 млрд долларов. Мероприятие для инвесторов провели в преддверии ожидаемого первичного публичного размещения акций компании.

Ожидается, что Anthropic может выйти на биржу раньше своего конкурента OpenAI. Ее дебют на публичном рынке могут отложить до завершения промежуточных выборов в США в ноябре, сообщает Channel NewsAsia.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы на инфраструктуру

Компания стремится убедить инвесторов, что темпы роста ее доходов смогут опередить значительные расходы на разработку и работу систем искусственного интеллекта. Anthropic ориентируется на оценку более 2 трлн долларов и уже взяла на себя обязательства по будущим расходам на сотни миллиардов долларов в рамках долгосрочных соглашений об облачных сервисах, вычислительных мощностях и инфраструктуре.

Anthropic основали бывшие руководители OpenAI. Компания развивает семейство моделей Claude, а ее расширение поддерживают Alphabet и Amazon — инвесторы, поставщики вычислительных ресурсов, партнеры по дистрибуции и одновременно конкуренты в сфере искусственного интеллекта.

Компания также делает акцент на безопасности ИИ. Ее исследования показали, что агенты искусственного интеллекта в тестовой среде могли раскрывать чувствительную информацию и саботировать код. В то же время Anthropic заявила, что не видела признаков такого поведения в реальных применениях.

Читай нас в