在美国，35岁的OpenAI工程师、沙特阿拉伯公民阿卜杜勒拉赫曼·阿尔福赞被控非法截听口头谈话。据半岛电视台报道，在公司一间会议室发现隐藏的窃听设备后，他被逮捕。

设备在会议室被发现

据美国司法部称，阿尔福赞自2025年7月起在OpenAI工作。检察官称，他试图通过窃听设备非法获取机密信息。

美国司法部的刑事起诉书指出，该设备藏在卫生纸中，大约于9月28日被安装，并于9月30日被发现。检察官称，OpenAI办公室的监控录像显示，在该设备被发现前，阿尔福赞曾多次出现在管理层会议室附近。据称，他无权进入该房间，也无权参加在那里举行的会议。

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OpenAI声明与司法程序

据半岛电视台报道，OpenAI安全部门还在阿尔福赞的包中发现了第二个窃听设备。该公司表示，其利用自身的人工智能模型调查了该设备及其来源，随后锁定了一名具体员工；公司称，该员工数日前安装了该设备。

OpenAI表示，没有迹象表明该人员不当访问或导出模型权重、源代码或客户数据。公司解雇了该员工，并向联邦调查局报告了此案。阿尔福赞于周二首次出庭；若被判有罪，他将面临最高五年监禁和最高25万美元罚款。

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