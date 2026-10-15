韩国NEONSAT星座的五颗微型卫星在搭载Nuri火箭发射后14小时29分钟，向地面站传回了首批地球图像。此次发射于10月7日在该国西南部高兴郡的罗老宇宙中心进行，《韩国先驱报》报道。

首批图像

这五颗卫星属于“国家安全新空间地球观测卫星星座”（New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety，简称NEONSAT）项目。韩国宇宙航空厅表示，图像的提前获取确认了卫星及其光学有效载荷运行正常。

该机构称，卫星与地面站保持稳定通信。其发电系统和姿态控制系统运行正常。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

后续部署

在对有效载荷进行额外检查后，韩国宇宙航空厅和韩国科学技术院将开始对这些卫星进行初步运行。五颗卫星将逐步以等间隔部署，以形成星座。

初步运行完成后，计划于明年将控制权移交给位于济州岛的国家卫星运行中心。卫星图像将用于国家安全和应急响应需求。未来，NEONSAT星座将由十颗卫星组成：另有五颗计划于明年在Nuri火箭第六次飞行期间发射。

关注我们在