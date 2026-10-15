W Korei Południowej pięć mikrosatelitów konstelacji NEONSAT przekazało do stacji naziemnej pierwsze zdjęcia Ziemi 14 godzin i 29 minut po starcie rakietą Nuri. Start odbył się 7 października z Centrum Kosmicznego Naro w Goheung, na południowym zachodzie kraju, podaje Korea Herald.

Pierwsze zdjęcia

Pięć aparatów wchodzi w skład programu New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety, czyli NEONSAT. Wczesne otrzymanie zdjęć potwierdziło prawidłowe działanie satelitów i ich optycznego ładunku użytecznego, poinformowała Koreańska Administracja Lotnicza i Kosmiczna.

Według jej danych satelity utrzymują stabilną łączność ze stacjami naziemnymi. Ich systemy wytwarzania energii i kontroli orientacji działają normalnie.

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Dalsze rozmieszczenie

Po dodatkowych kontrolach ładunku użytecznego Koreańska Administracja Lotnicza i Kosmiczna oraz Koreański Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii mają rozpocząć wstępną eksploatację aparatów. Pięć satelitów zostanie stopniowo rozmieszczonych w równych odstępach, aby utworzyć konstelację.

Po zakończeniu wstępnej eksploatacji zarządzanie ma zostać przekazane w przyszłym roku Narodowemu Centrum Operacji Satelitarnych na wyspie Czedżu. Zdjęcia satelitarne mają być wykorzystywane na potrzeby bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego. W przyszłości konstelacja NEONSAT będzie składać się z dziesięciu aparatów: kolejnych pięć planuje się wystrzelić w przyszłym roku podczas szóstego lotu rakiety Nuri.

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