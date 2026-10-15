Google rozpoczął wdrażanie w USA narzędzia Universal Cart do zakupów online w wyszukiwarce Google i aplikacji Gemini. Usługa umożliwia zapisywanie produktów od kilku sprzedawców w jednym cyfrowym koszyku, informuje The Verge.

Jeden koszyk dla różnych sklepów

Użytkownicy mogą wyszukiwać i dodawać produkty za pośrednictwem Gemini oraz trybu AI Mode w Google Search — wszystkie wybrane pozycje będą zapisywane w jednym koszyku. Narzędzie działa na różnych platformach Google. Firma planuje również zintegrować Universal Cart z Gmailem i YouTube, ale nie podała jeszcze terminu uruchomienia tych funkcji.

Universal Cart będzie wysyłać powiadomienia o obniżkach cen i ponownej dostępności produktów dodanych do koszyka. Usługa może także wyświetlać odpowiednie kody promocyjne obok zapisanych pozycji.

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Płatność przez Google Wallet

Kupujący będą mogli zapłacić za produkty w koszyku za pomocą Google Wallet albo przenieść je do koszyka konkretnego sprzedawcy i sfinalizować zakup bezpośrednio na jego stronie. W połączeniu z Google Wallet Universal Cart będzie również analizować preferencje zapisanych kart kredytowych, aby pomóc wybrać najlepszą metodę płatności.

Uruchomienie Universal Cart następuje w czasie nasilającej się konkurencji w dziedzinie zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję. W szczególności OpenAI i Meta zaprezentowały już agentowe asystenty AI, zdolne kupować produkty w internecie w imieniu użytkowników.

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