Google uruchomił w USA Universal Cart do zakupów w Search i Gemini — The Verge
Google rozpoczął wdrażanie w USA narzędzia Universal Cart do zakupów online w wyszukiwarce Google i aplikacji Gemini. Usługa umożliwia zapisywanie produktów od kilku sprzedawców w jednym cyfrowym koszyku, informuje The Verge.
Jeden koszyk dla różnych sklepów
Użytkownicy mogą wyszukiwać i dodawać produkty za pośrednictwem Gemini oraz trybu AI Mode w Google Search — wszystkie wybrane pozycje będą zapisywane w jednym koszyku. Narzędzie działa na różnych platformach Google. Firma planuje również zintegrować Universal Cart z Gmailem i YouTube, ale nie podała jeszcze terminu uruchomienia tych funkcji.
Universal Cart będzie wysyłać powiadomienia o obniżkach cen i ponownej dostępności produktów dodanych do koszyka. Usługa może także wyświetlać odpowiednie kody promocyjne obok zapisanych pozycji.
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Płatność przez Google Wallet
Kupujący będą mogli zapłacić za produkty w koszyku za pomocą Google Wallet albo przenieść je do koszyka konkretnego sprzedawcy i sfinalizować zakup bezpośrednio na jego stronie. W połączeniu z Google Wallet Universal Cart będzie również analizować preferencje zapisanych kart kredytowych, aby pomóc wybrać najlepszą metodę płatności.
Uruchomienie Universal Cart następuje w czasie nasilającej się konkurencji w dziedzinie zakupów wspieranych przez sztuczną inteligencję. W szczególności OpenAI i Meta zaprezentowały już agentowe asystenty AI, zdolne kupować produkty w internecie w imieniu użytkowników.