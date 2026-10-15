Google已开始在美国为Google搜索和Gemini应用中的在线购物推出Universal Cart工具。该服务允许用户将来自多家卖家的商品保存在一个数字购物车中，The Verge报道。

不同商店共用一个购物车

用户可以通过Gemini和Google Search中的AI Mode搜索并添加商品，所有选中的商品都会保存在同一个购物车中。该工具可在Google的不同平台上使用。该公司还计划将Universal Cart与Gmail和YouTube整合，但尚未公布这些功能的上线时间。

Universal Cart将发送有关降价以及已添加至购物车的商品重新有货的通知。该服务还可能在已保存的商品旁显示相关促销代码。

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通过Google Wallet付款

购物者将能够使用Google Wallet支付购物车中的商品，或将其转移至特定卖家的购物车，并直接在其网站上完成结账。与Google Wallet结合使用时，Universal Cart还将分析已保存信用卡的偏好，以帮助选择最佳付款方式。

Universal Cart的推出正值人工智能购物领域竞争加剧之际。尤其是，OpenAI和Meta已经推出了能够代表用户在网上购买商品的智能体式AI助手。

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