Google запустила у США Universal Cart для покупок у Search і Gemini — The Verge

Google почала розгортати у США інструмент Universal Cart для онлайн-покупок у пошуку Google та застосунку Gemini. Сервіс дає змогу зберігати товари від кількох продавців в одному цифровому кошику, повідомляє The Verge.

Один кошик для різних магазинів

Користувачі можуть шукати й додавати товари через Gemini та режим AI Mode у Google Search — усі вибрані позиції зберігатимуться в одному кошику. Інструмент працює на різних платформах Google. Компанія також планує інтегрувати Universal Cart із Gmail і YouTube, але термінів запуску цих функцій поки не назвала.

Universal Cart надсилатиме сповіщення про зниження цін і повторну появу в наявності товарів, доданих до кошика. Сервіс також може показувати релевантні промокоди поруч зі збереженими позиціями.

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Оплата через Google Wallet

Покупці зможуть оплатити товари з кошика за допомогою Google Wallet або перенести їх до кошика конкретного продавця й завершити оформлення безпосередньо на його сайті. У поєднанні з Google Wallet Universal Cart також аналізуватиме переваги збережених кредитних карток, щоб допомогти обрати найкращий спосіб оплати.

Запуск Universal Cart відбувається на тлі посилення конкуренції у сфері покупок за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, OpenAI та Meta вже представили агентні ШІ-асистенти, здатні купувати товари в інтернеті від імені користувачів.

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