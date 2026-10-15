CERN і Mistral AI розроблятимуть Flare для фізики зіткнень — TimesLIVE

Європейський центр ядерних досліджень CERN і французька компанія Mistral AI уклали довгострокове стратегічне партнерство для створення базової моделі штучного інтелекту Flare для наукових досліджень. Як повідомляє TimesLIVE, модель навчатимуть на мільярдах змодельованих зіткнень частинок.

Модель для фізики колайдерів

У CERN заявили, що Flare має стати першою базовою моделлю для фізики колайдерів. Вона використовуватиме принцип, подібний до того, за яким працюють великі мовні моделі генеративного ШІ, однак її навчатимуть на даних про зіткнення частинок, а не на текстах.

Модель планують застосовувати замість частини спеціалізованих алгоритмів, які нині використовують для реконструкції та ідентифікації частинок. Представник CERN повідомив Reuters, що центр уже близько десяти років використовує ШІ для перетворення необроблених даних експериментів на зображення подій, однак на різних етапах для цього застосовують кілька інструментів.

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Дані Великого адронного колайдера

CERN зберігає приблизно один ексабайт експериментальних даних із Великого адронного колайдера — це близько 1 мільйона терабайтів. Після поточної модернізації колайдера, яку очікують приблизно у 2030 році, обсяг зіткнень має зрости вдесятеро.

Головна інформаційна директорка CERN Енріка Поркарі заявила, що партнерство має посилити можливості ШІ для всієї фізичної спільноти та зробити їх доступними для спільного використання. Термінів реалізації проєкту та його бюджету сторони не розкрили, однак зазначили, що в майбутньому такі моделі можуть бути корисними й для інших наук.

Генеральний директор Mistral AI Артур Менш у статті для Le Monde назвав передові моделі необхідними для наукового прогресу. Компанія, що базується в Парижі, цього місяця також представила нову модель із відкритими вагами, яку планує оприлюднити 27 жовтня.

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