欧洲核子研究中心（CERN）与法国公司Mistral AI达成长期战略合作伙伴关系，将开发用于科学研究的人工智能基础模型Flare。据TimesLIVE报道，该模型将基于数十亿次模拟粒子碰撞进行训练。

用于对撞机物理学的模型

CERN表示，Flare将成为首个用于对撞机物理学的基础模型。它将采用类似于生成式人工智能大语言模型的原理，但训练数据将是粒子碰撞数据，而非文本。

该模型计划用于替代目前用于粒子重建和识别的部分专用算法。CERN的一名代表告诉路透社，该中心已使用人工智能约十年，将实验原始数据转换为事件图像，但在不同阶段会使用多种工具。

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大型强子对撞机数据

CERN存储了约1艾字节的大型强子对撞机实验数据，相当于约100万太字节。在预计于2030年前后完成的对撞机当前升级后，碰撞数量预计将增加十倍。

CERN首席信息官恩里卡·波尔卡里表示，该合作将增强整个物理学界的人工智能能力，并使这些能力可供共享使用。双方未披露项目实施时间表和预算，但指出此类模型未来也可能对其他科学领域有用。

Mistral AI首席执行官阿图尔·门施在为《世界报》撰写的文章中称，先进模型对于科学进步是必要的。这家总部位于巴黎的公司本月还发布了一款新的开放权重模型，计划于10月27日公布。

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