Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN i francuska firma Mistral AI zawarły długoterminowe strategiczne partnerstwo w celu stworzenia Flare, bazowego modelu sztucznej inteligencji do badań naukowych. Jak informuje TimesLIVE, model będzie trenowany na miliardach symulowanych zderzeń cząstek.

Model dla fizyki akceleratorów

W CERN oświadczono, że Flare ma stać się pierwszym bazowym modelem dla fizyki akceleratorów. Będzie wykorzystywać zasadę podobną do tej, według której działają duże modele językowe generatywnej AI, jednak będzie trenowany na danych o zderzeniach cząstek, a nie na tekstach.

Model ma być stosowany zamiast części wyspecjalizowanych algorytmów, które są obecnie wykorzystywane do rekonstrukcji i identyfikacji cząstek. Przedstawiciel CERN powiedział Reutersowi, że centrum od około dziesięciu lat wykorzystuje AI do przekształcania surowych danych z eksperymentów w obrazy zdarzeń, jednak na różnych etapach używa do tego kilku narzędzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane z Wielkiego Zderzacza Hadronów

CERN przechowuje około jednego eksabajta danych eksperymentalnych z Wielkiego Zderzacza Hadronów, czyli około 1 miliona terabajtów. Po obecnej modernizacji zderzacza, oczekiwanej około 2030 roku, liczba zderzeń ma wzrosnąć dziesięciokrotnie.

Dyrektorka ds. informacji CERN Enrica Porcari oświadczyła, że partnerstwo ma wzmocnić możliwości AI dla całej społeczności fizyków i udostępnić je do wspólnego wykorzystania. Strony nie ujawniły harmonogramu realizacji projektu ani jego budżetu, lecz zaznaczyły, że w przyszłości takie modele mogą być przydatne również dla innych nauk.

Dyrektor generalny Mistral AI Arthur Mensch w artykule dla Le Monde nazwał zaawansowane modele niezbędnymi dla postępu naukowego. Firma z siedzibą w Paryżu zaprezentowała w tym miesiącu także nowy model z otwartymi wagami, który planuje opublikować 27 października.

Czytaj nas na