Европейская организация по ядерным исследованиям CERN и французская компания Mistral AI заключили долгосрочное стратегическое партнерство для создания Flare — базовой модели искусственного интеллекта для научных исследований. Как сообщает TimesLIVE, модель будут обучать на миллиардах смоделированных столкновений частиц.

Модель для физики коллайдеров

В CERN заявили, что Flare должна стать первой базовой моделью для физики коллайдеров. Она будет использовать принцип, схожий с тем, по которому работают большие языковые модели генеративного ИИ, однако ее будут обучать на данных о столкновениях частиц, а не на текстах.

Модель планируют применять вместо части специализированных алгоритмов, которые сейчас используются для реконструкции и идентификации частиц. Представитель CERN сообщил Reuters, что центр уже около десяти лет использует ИИ для преобразования необработанных данных экспериментов в изображения событий, однако на разных этапах для этого применяют несколько инструментов.

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Данные Большого адронного коллайдера

CERN хранит приблизительно один эксабайт экспериментальных данных с Большого адронного коллайдера — это около 1 миллиона терабайтов. После текущей модернизации коллайдера, которую ожидают примерно в 2030 году, объем столкновений должен вырасти в десять раз.

Главный информационный директор CERN Энрика Поркари заявила, что партнерство должно усилить возможности ИИ для всего физического сообщества и сделать их доступными для совместного использования. Сроки реализации проекта и его бюджет стороны не раскрыли, однако отметили, что в будущем такие модели могут быть полезны и для других наук.

Генеральный директор Mistral AI Артур Менш в статье для Le Monde назвал передовые модели необходимыми для научного прогресса. Компания, базирующаяся в Париже, также представила в этом месяце новую модель с открытыми весами, которую планирует опубликовать 27 октября.

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