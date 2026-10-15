Google начала развёртывать в США инструмент Universal Cart для онлайн-покупок в поиске Google и приложении Gemini. Сервис позволяет сохранять товары от нескольких продавцов в одной цифровой корзине, сообщает The Verge.

Одна корзина для разных магазинов

Пользователи могут искать и добавлять товары через Gemini и режим AI Mode в Google Search — все выбранные позиции будут сохраняться в одной корзине. Инструмент работает на разных платформах Google. Компания также планирует интегрировать Universal Cart с Gmail и YouTube, однако сроков запуска этих функций пока не назвала.

Universal Cart будет отправлять уведомления о снижении цен и повторном появлении в наличии товаров, добавленных в корзину. Сервис также может показывать релевантные промокоды рядом с сохранёнными позициями.

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Оплата через Google Wallet

Покупатели смогут оплатить товары из корзины с помощью Google Wallet или перенести их в корзину конкретного продавца и завершить оформление непосредственно на его сайте. В сочетании с Google Wallet Universal Cart также будет анализировать предпочтения сохранённых кредитных карт, чтобы помочь выбрать лучший способ оплаты.

Запуск Universal Cart происходит на фоне усиления конкуренции в сфере покупок с помощью искусственного интеллекта. В частности, OpenAI и Meta уже представили агентных ИИ-ассистентов, способных покупать товары в интернете от имени пользователей.

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