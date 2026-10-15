В Южной Корее пять микроспутников группировки NEONSAT передали на наземную станцию первые снимки Земли через 14 часов 29 минут после запуска ракетой Nuri. Старт состоялся 7 октября из Космического центра Наро в Гохыне на юго-западе страны, сообщает Korea Herald.

Первые снимки

Пять аппаратов входят в программу New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety, или NEONSAT. Раннее получение изображений подтвердило штатную работу спутников и их оптической полезной нагрузки, заявило Корейское аэрокосмическое управление.

По его данным, спутники поддерживают стабильную связь с наземными станциями. Их системы выработки электроэнергии и контроля ориентации работают нормально.

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Дальнейшее развертывание

После дополнительных проверок полезной нагрузки Корейское аэрокосмическое управление и Корейский передовой институт науки и технологий должны начать начальную эксплуатацию аппаратов. Пять спутников будут постепенно размещены через равные промежутки, чтобы сформировать группировку.

После завершения начальной эксплуатации управление планируют передать в следующем году Национальному центру спутниковых операций на острове Чеджу. Спутниковые снимки должны использоваться для нужд национальной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. В будущем группировка NEONSAT будет состоять из десяти аппаратов: еще пять планируют запустить в следующем году во время шестого полета ракеты Nuri.

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