Тест в Южно-Китайском море изменил микробные процессы на дне — ScienceAlert
Во время испытания по добыче кобальтсодержащих пород в Южно-Китайском море исследователи зафиксировали изменения в микробных процессах, связанных с круговоротом питательных веществ на морском дне. Работы проводились в 2020 году на глубине около 1300 метров, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Total Environment Microbiology.
Изменения в придонной воде
Во время теста кобальтсодержащие породы дробили и поднимали на поверхность. По оценке авторов работы, это вызвало поднятие значительных объемов осадка и других частиц, что прямо и косвенно повлияло на местную микробную экосистему.
Пилотируемый подводный аппарат отбирал пробы воды до начала работ и во время них — непосредственно над дном, а также на высоте 30 и 50 метров. Ученые установили, что добыча существенно повлияла на распределение неорганических питательных веществ в 50-метровом придонном слое воды, в частности соединений азота и силиката.
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Анализ ДНК микроорганизмов
Команда также исследовала ДНК из образцов воды и соскобов с верхних и нижних слоев пород. В пробах, взятых во время добычи, уменьшилась численность генов, связанных с фиксацией азота и другими превращениями азота в формы, доступные живым организмам. Наиболее выраженным этот эффект был в образцах, отобранных ближе всего к морскому дну.
В то же время в пробах со дна и с поверхности пород выросла численность генов, связанных с денитрификацией — превращением соединений азота в газообразные формы. Также увеличилась численность генов диссимиляционного восстановления сульфатов, относящегося к анаэробным процессам. Авторы предполагают, что подавление фиксации азота и восстановления нитритов может быть связано с повышением мутности и осаждением частиц. По их мнению, увеличение количества генов денитрификации в воде может свидетельствовать о более бескислородных условиях из-за нарушения морского дна.
Полномасштабная коммерческая добыча полезных ископаемых на морском дне еще не началась. В то же время Международный орган по морскому дну выдал 31 контракт на разведку, пять из которых имеет Китай.