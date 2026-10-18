Международная группа астрономов обнаружила в центре галактики Mrk 501 наблюдательные признаки системы из двух сверхмассивных черных дыр. Исследователи предполагают, что объекты обращаются друг вокруг друга с периодом около 121 дня и, в зависимости от их фактической массы, могут слиться примерно через 100 лет. сообщает ScienceDaily.

Второй джет

Команда под руководством Сильке Бритцен из Института радиоастрономии Макса Планка в Бонне проанализировала радионаблюдения на нескольких частотах, собранные примерно за 23 года. Помимо давно известного яркого джета — потока частиц, движущегося почти со скоростью света, — ученые проследили движение второго джета.

Ранее известный джет направлен в сторону Земли, поэтому его было легче наблюдать. Новый джет имеет другое направление. За несколько недель наблюдений его положение заметно менялось: согласно описанию исследователей, он появлялся из-за более крупной черной дыры и двигался вокруг нее против часовой стрелки. Авторы работы считают, что такое поведение может объясняться орбитальным движением системы из двух черных дыр.

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Возможное сближение

Расчетное расстояние между объектами составляет от 250 до 540 расстояний между Землей и Солнцем. Для черных дыр с массами от 100 миллионов до миллиарда солнечных масс это очень тесная орбита. В июне 2022 года астрономы также зафиксировали кольцеобразную структуру излучения, похожую на кольцо Эйнштейна. Одним из возможных объяснений является гравитационное линзирование света от второго джета черной дырой, находившейся перед ним.

Черные дыры в Mrk 501 расположены на небе слишком близко друг к другу, чтобы современные инструменты, в частности Event Horizon Telescope, могли различить их по отдельности. Если в центре галактики действительно есть такая пара, она должна создавать гравитационные волны сверхнизкой частоты, которые потенциально могут обнаружить массивы хронометража пульсаров. Это могло бы помочь проследить эволюцию орбиты и проверить, приближается ли пара к слиянию.

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