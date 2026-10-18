У центрі Mrk 501 виявили ознаки пари надмасивних чорних дір — ScienceDaily

Міжнародна група астрономів виявила в центрі галактики Mrk 501 спостережні ознаки системи з двох надмасивних чорних дір. Дослідники припускають, що об’єкти обертаються один навколо одного з періодом близько 121 дня і, залежно від їхньої фактичної маси, можуть злитися приблизно за 100 років. Про це повідомляє ScienceDaily.

Другий джет

Команда на чолі із Сільке Брітцен з Інституту радіоастрономії Макса Планка в Бонні проаналізувала радіоспостереження на кількох частотах, зібрані протягом приблизно 23 років. Окрім давно відомого яскравого джета — потоку частинок, що рухається майже зі швидкістю світла, — науковці простежили рух другого джета.

Відомий раніше джет спрямований у бік Землі, тому його було легше спостерігати. Новий джет має інший напрямок. За кілька тижнів спостережень його положення помітно змінювалося: за описом дослідників, він з’являвся з-за більшої чорної діри та рухався навколо неї проти годинникової стрілки. Автори роботи вважають, що таку поведінку може пояснити орбітальний рух системи з двох чорних дір.

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Можливе зближення

Оцінена відстань між об’єктами становить від 250 до 540 відстаней між Землею та Сонцем. Для чорних дір із масами від 100 мільйонів до мільярда сонячних мас це дуже тісна орбіта. У червні 2022 року астрономи також зафіксували кільцеподібну структуру випромінювання, схожу на кільце Ейнштейна. Одним із можливих пояснень є гравітаційне лінзування світла від другого джета чорною дірою, що перебувала перед ним.

Чорні діри в Mrk 501 розташовані надто близько на небі, щоб сучасні інструменти, зокрема Event Horizon Telescope, могли розрізнити їх окремо. Якщо в центрі галактики справді є така пара, вона має створювати наднизькочастотні гравітаційні хвилі, які потенційно можуть виявити масиви хронометражу пульсарів. Це могло б допомогти простежити еволюцію орбіти та перевірити, чи наближається пара до злиття.

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