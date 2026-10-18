一个国际天文学家团队在星系Mrk 501中心发现了由两颗超大质量黑洞组成的系统的观测证据。研究人员推测，这些天体以约121天为周期相互绕行，并且取决于它们的实际质量，可能在约100年后合并。ScienceDaily报道。

第二股喷流

由波恩马克斯·普朗克射电天文研究所的西尔克·布里岑领导的团队，分析了在约23年间收集的多频段射电观测数据。除长期以来已知的明亮喷流——一股以接近光速运动的粒子流——外，科学家还追踪了第二股喷流的运动。

此前已知的喷流指向地球，因此更容易观测。新的喷流则具有不同的方向。在数周观测期间，它的位置明显变化：根据研究人员的描述，它从较大的黑洞后方出现，并逆时针绕其运动。论文作者认为，这种行为可以由两个黑洞组成的系统的轨道运动来解释。

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可能的接近

这些天体之间的估计距离为地球与太阳之间距离的250至540倍。对于质量介于1亿至10亿个太阳质量的黑洞而言，这是一条非常紧密的轨道。2022年6月，天文学家还记录到一种环状辐射结构，类似于爱因斯坦环。一种可能的解释是，位于第二股喷流前方的黑洞对来自该喷流的光产生了引力透镜效应。

Mrk 501中的黑洞在天空中的位置彼此过于接近，当前仪器，包括事件视界望远镜，无法将它们分别分辨出来。如果星系中心确实存在这样的一对黑洞，它们应当产生超低频引力波，脉冲星计时阵列有可能探测到这种引力波。这可能有助于追踪轨道演化，并检验这对黑洞是否正在接近合并。

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