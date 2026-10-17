SpaceX公司的Dragon飞船于10月15日与国际空间站对接，向第75次远征队机组运送了超过6300磅食品、必要物资和科研设备。货物包括用于在微重力环境中制造人工视网膜的设备、脑类器官、三维心脏组织模型以及研究一种新型玻璃的材料。

据ScienceDaily报道，Dragon于美国东部时间10时27分与Harmony舱面向太空的对接口对接。这是SpaceX根据与NASA签订的合同执行的第35次国际空间站商业补给任务。

医学研究

用于制造人工视网膜的设备将有助于研究在微重力环境中构建此类结构的可能性。科学家希望这些技术未来可用于在地球上恢复视力。

运往空间站的还有可重现人类心脏重要特性的3D心脏组织模型。计划在未来的太空任务中利用这些模型改进对大量潜在药物的测试方法。

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脑类器官是由细胞培养而成的小型三维脑组织模型。它们能够研究难以直接在人类身上研究的脑生物学方面。研究人员希望发现治疗阿尔茨海默病、帕金森病和多发性硬化症的潜在靶点。

太阳能电池板与货物返回

Dragon还向国际空间站运送了最后一套IROSA可展开太阳能电池板。这些电池板将提高空间站为运行和科学研究发电的能力。电池板安装计划在秋季较晚时候进行。

另一项实验致力于在微重力环境中形成一种新型玻璃。在没有地球重力通常影响的条件下研究这一过程，可能会提供更多有关该材料形成和性质的数据。这艘飞船于10月13日由Falcon 9火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射，预计将在国际空间站停留至11月中旬，之后将把对时间敏感的研究材料和其他货物带回地球。

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