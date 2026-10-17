夜鹰在抬翅时产生推力——ScienceDaily

隆德大学的科学家发现，欧洲夜鹰（Caprimulgus europaeus）既能在欧洲与南部非洲之间进行长距离季节性迁徙，也能以缓慢而灵活的飞行方式捕食昆虫。研究显示，这种多功能性付出了空气动力学代价：在高速飞行时，这种鸟的翅膀产生升力的效率较低。

据ScienceDaily报道，研究人员在风洞中研究了夜鹰的飞行。他们记录了鸟类在不同速度下的动作，并测量了翅膀后方留下的气流。

机动性而非速度

实验表明，宽大的翼尖可能有助于夜鹰在缓慢飞行时机动并捕捉昆虫。然而，在更高速度下，它们会成为劣势，因为翅膀产生升力的效率更低。

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这与一种观点相矛盾，即能够跨越长距离的鸟类应当最大程度地适应高速高效飞行。研究作者将夜鹰的翅膀视为长距离迁徙、缓慢飞行和捕猎时急转弯之间的一种进化折中。

在上拍阶段产生推力

科学家还发现，在上拍阶段，即鸟类抬起翅膀时，夜鹰仍会产生推动其向前飞行的推力。此前，这种对向上运动的主动利用方式主要与蝙蝠和昆虫的飞行机制有关。

研究结果发表在《PLOS Biology》期刊上。研究人员计划检验这一机制在其他鸟类和飞行动物中有多普遍。他们认为，对夜鹰飞行的观察可能有助于开发具有扑翼的机器人飞行器。

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