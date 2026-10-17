Дрімлюги створюють тягу під час підйому крил — ScienceDaily

Науковці Лундського університету з’ясували, що європейський дрімлюга (Caprimulgus europaeus) поєднує далекі сезонні перельоти між Європою та південною Африкою з полюванням на комах у повільному, маневреному польоті. Дослідження показало, що така універсальність має аеродинамічну ціну: на високих швидкостях крила птаха створюють підйомну силу менш ефективно.

Як повідомляє ScienceDaily, дослідники вивчали політ дрімлюг в аеродинамічній трубі. Вони фіксували рухи птахів за різної швидкості та вимірювали повітряні потоки, які лишалися позаду крил.

Маневреність замість швидкості

Експерименти засвідчили, що широкі кінчики крил, імовірно, допомагають дрімлюгам маневрувати під час повільного польоту та ловити комах. Водночас за вищих швидкостей вони стають недоліком, оскільки крила менш ефективно створюють підйомну силу.

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Це суперечить уявленню, що птахи, здатні долати великі відстані, мають бути максимально пристосованими саме до ефективного польоту на високих швидкостях. Автори роботи розглядають крила дрімлюги як еволюційний компроміс між міграцією на великі відстані, повільним польотом і різкими поворотами під час полювання.

Тяга на висхідній фазі маху

Також науковці виявили, що під час висхідної фази маху, коли птах піднімає крила, дрімлюга продовжує створювати тягу, яка рухає його вперед. Такий активний спосіб використання висхідного руху раніше пов’язували переважно з механікою польоту кажанів і комах.

Результати опублікували в журналі PLOS Biology. Дослідники планують перевірити, наскільки поширений цей механізм серед інших птахів і літаючих тварин. На їхню думку, спостереження за польотом дрімлюг може бути корисним для розроблення роботизованих літальних апаратів із махаючими крилами.

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