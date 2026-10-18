Трьох фізиків відзначили премією за альтермагнетизм — ScienceDaily

Європейське фізичне товариство присудило премію Europhysics 2026 професору Яїро Сінові, доктору Лібору Шмейкалу та професору Томашу Юнгвірту за дослідження альтермагнетизму — нового типу колінеарного магнітного порядку. Нагороду, церемонію вручення якої було заплановано на вересень 2026 року в Граці, Австрія, присудив підрозділ фізики конденсованого стану Європейського фізичного товариства, повідомляє ScienceDaily.

Премія Europhysics, заснована 1975 року, відзначає значні досягнення у фізиці конденсованого стану. Нинішню нагороду присудили за теоретичні й експериментальні роботи, що утвердили альтермагнетизм як окрему форму колінеарного магнітного порядку.

Третя категорія колінеарного магнетизму

Упродовж понад століття колінеарні магніти зазвичай поділяли на феромагнетики та антиферомагнетики. У феромагнетиках магнітні моменти утворюють сумарну намагніченість, а в антиферомагнетиках протилежно спрямовані моменти взаємно компенсуються.

Альтермагнетики, подібно до антиферомагнетиків, не мають сумарної намагніченості. Водночас їхні електрони можуть проявляти властивості, які раніше пов’язували з феромагнетиками. Зокрема, такі матеріали здатні підтримувати електричні струми з сильно поляризованими спінами електронів і демонструвати дуже швидку магнітну динаміку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ці властивості можуть бути перспективними для спінтроніки — галузі, що використовує спін електрона в електронних пристроях. Альтермагнетизм також пов’язують із дослідженнями топологічних явищ, нетрадиційної надпровідності та квантових матеріалів із сильною взаємодією між електронами.

Від теоретичної моделі до експериментів

Відкриття стало результатом багаторічної співпраці групи Сінови в Університеті Йоганна Гутенберга в Майнці та команди Юнгвірта з Інституту фізики Чеської академії наук у Празі. Шмейкал працював у Майнці з 2016 до 2024 року — спершу як докторант, а згодом як постдокторант — і відіграв провідну роль у створенні теоретичної основи альтермагнетизму.

У 2022 році дослідники опублікували комплексну симетрійну класифікацію альтермагнетизму та визначили сотні матеріалів, у яких він потенційно може проявлятися. Згодом експериментальні групи перевіряли ці передбачення за допомогою кутово-роздільної фотоемісійної спектроскопії та вимірювань електричного транспорту. Результати в кількох матеріалах підтвердили альтермагнітну поведінку.

Читай нас у