欧洲物理学会将2026年欧洲物理学奖授予贾罗·西诺瓦教授、利博尔·什梅伊卡尔博士和托马什·荣维尔特教授，以表彰他们对交错磁性这一新型共线磁有序的研究。该奖项的颁奖典礼原计划于2026年9月在奥地利格拉茨举行，由欧洲物理学会凝聚态物理分会颁发，ScienceDaily报道。

欧洲物理学奖创立于1975年，旨在表彰凝聚态物理领域的重要成就。本次奖项授予了确立交错磁性为一种独立共线磁有序形式的理论和实验工作。

共线磁性的第三类

一个多世纪以来，共线磁体通常被分为铁磁体和反铁磁体。在铁磁体中，磁矩形成总磁化强度；而在反铁磁体中，方向相反的磁矩彼此抵消。

交错磁体与反铁磁体一样，不具有总磁化强度。与此同时，其电子可以表现出此前与铁磁体相关的特性。特别是，这类材料能够维持电子自旋高度极化的电流，并展现出极快的磁动力学。

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这些特性可能为自旋电子学带来前景。自旋电子学是利用电子自旋制造电子器件的领域。交错磁性还与拓扑现象、非常规超导以及电子之间具有强相互作用的量子材料研究相关。

从理论模型到实验

这一发现是西诺瓦在美因茨约翰内斯·古腾堡大学的研究团队与荣维尔特在布拉格捷克科学院物理研究所的团队多年合作的成果。什梅伊卡尔于2016年至2024年在美因茨工作，先是博士研究生，后为博士后研究员，并在建立交错磁性的理论基础方面发挥了主导作用。

2022年，研究人员发表了交错磁性的综合对称性分类，并确定了数百种可能出现这一现象的材料。随后，实验团队通过角分辨光电子能谱和电输运测量检验了这些预测。多个材料中的结果证实了交错磁性行为。

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