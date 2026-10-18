Европейское физическое общество присудило премию Europhysics 2026 профессору Яиро Синове, доктору Либору Шмейкалу и профессору Томашу Юнгвирту за исследования альтермагнетизма — нового типа коллинеарного магнитного порядка. Награду, церемония вручения которой была запланирована на сентябрь 2026 года в Граце, Австрия, присудило подразделение физики конденсированного состояния Европейского физического общества, сообщает ScienceDaily.

Премия Europhysics, учрежденная в 1975 году, отмечает значительные достижения в физике конденсированного состояния. Нынешнюю награду присудили за теоретические и экспериментальные работы, утвердившие альтермагнетизм как отдельную форму коллинеарного магнитного порядка.

Третья категория коллинеарного магнетизма

На протяжении более столетия коллинеарные магниты обычно делили на ферромагнетики и антиферромагнетики. В ферромагнетиках магнитные моменты создают суммарную намагниченность, а в антиферромагнетиках противоположно направленные моменты взаимно компенсируются.

Альтермагнетики, подобно антиферромагнетикам, не имеют суммарной намагниченности. В то же время их электроны могут проявлять свойства, которые ранее связывали с ферромагнетиками. В частности, такие материалы способны поддерживать электрические токи с сильно поляризованными спинами электронов и демонстрировать очень быструю магнитную динамику.

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Эти свойства могут быть перспективными для спинтроники — области, использующей спин электрона в электронных устройствах. Альтермагнетизм также связывают с исследованиями топологических явлений, нетрадиционной сверхпроводимости и квантовых материалов с сильным взаимодействием между электронами.

От теоретической модели к экспериментам

Открытие стало результатом многолетнего сотрудничества группы Синовы в Университете Иоганна Гутенберга в Майнце и команды Юнгвирта из Института физики Чешской академии наук в Праге. Шмейкал работал в Майнце с 2016 по 2024 год — сначала как докторант, а затем как постдокторант — и сыграл ведущую роль в создании теоретической основы альтермагнетизма.

В 2022 году исследователи опубликовали комплексную симметрийную классификацию альтермагнетизма и определили сотни материалов, в которых он потенциально может проявляться. Позднее экспериментальные группы проверяли эти предсказания с помощью угловой фотоэмиссионной спектроскопии и измерений электрического транспорта. Результаты в нескольких материалах подтвердили альтермагнитное поведение.

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