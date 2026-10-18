Europejskie Towarzystwo Fizyczne przyznało Nagrodę Europhysics 2026 profesorowi Jairo Sinovie, doktorowi Liborowi Šmejkalowi oraz profesorowi Tomasowi Jungwirthowi za badania nad altermagnetyzmem — nowym typem kolinearnego porządku magnetycznego. Nagrodę, której ceremonia wręczenia była zaplanowana na wrzesień 2026 roku w Grazu w Austrii, przyznał Wydział Fizyki Materii Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, podaje ScienceDaily.

Ustanowiona w 1975 roku Nagroda Europhysics wyróżnia znaczące osiągnięcia w fizyce materii skondensowanej. Tegoroczną nagrodę przyznano za prace teoretyczne i eksperymentalne, które ugruntowały altermagnetyzm jako odrębną formę kolinearnego porządku magnetycznego.

Trzecia kategoria kolinearnego magnetyzmu

Przez ponad stulecie magnesy kolinearne zazwyczaj dzielono na ferromagnetyki i antyferromagnetyki. W ferromagnetykach momenty magnetyczne tworzą wypadkowe namagnesowanie, natomiast w antyferromagnetykach przeciwnie skierowane momenty wzajemnie się kompensują.

Altermagnetyki, podobnie jak antyferromagnetyki, nie mają wypadkowego namagnesowania. Jednocześnie ich elektrony mogą wykazywać właściwości, które wcześniej wiązano z ferromagnetykami. W szczególności takie materiały mogą utrzymywać prądy elektryczne z silnie spolaryzowanymi spinami elektronów oraz wykazywać bardzo szybką dynamikę magnetyczną.

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Właściwości te mogą być obiecujące dla spintroniki — dziedziny wykorzystującej spin elektronu w urządzeniach elektronicznych. Altermagnetyzm wiąże się także z badaniami nad zjawiskami topologicznymi, niekonwencjonalnym nadprzewodnictwem oraz materiałami kwantowymi z silnymi oddziaływaniami między elektronami.

Od modelu teoretycznego do eksperymentów

Odkrycie było wynikiem wieloletniej współpracy grupy Sinovy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji oraz zespołu Jungwirtha z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Šmejkal pracował w Moguncji od 2016 do 2024 roku — najpierw jako doktorant, a następnie jako postdoktorant — i odegrał wiodącą rolę w stworzeniu teoretycznych podstaw altermagnetyzmu.

W 2022 roku badacze opublikowali kompleksową klasyfikację symetrii altermagnetyzmu i zidentyfikowali setki materiałów, w których może on potencjalnie występować. Później grupy eksperymentalne sprawdzały te przewidywania za pomocą kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej oraz pomiarów transportu elektrycznego. Wyniki uzyskane w kilku materiałach potwierdziły zachowanie altermagnetyczne.

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