Kozodoje wytwarzają ciąg podczas unoszenia skrzydeł — ScienceDaily

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund odkryli, że kozodój europejski (Caprimulgus europaeus) łączy dalekie sezonowe migracje między Europą a południową Afryką z polowaniem na owady w powolnym, zwrotnym locie. Badanie wykazało, że ta wszechstronność wiąże się z kosztem aerodynamicznym: przy dużych prędkościach skrzydła ptaka mniej efektywnie wytwarzają siłę nośną.

Jak informuje ScienceDaily, badacze analizowali lot kozodojów w tunelu aerodynamicznym. Rejestrowali ruchy ptaków przy różnych prędkościach i mierzyli przepływy powietrza pozostające za skrzydłami.

Zwrotność zamiast prędkości

Eksperymenty wykazały, że szerokie końcówki skrzydeł prawdopodobnie pomagają kozodojom manewrować podczas powolnego lotu i łapać owady. Przy większych prędkościach stają się jednak wadą, ponieważ skrzydła mniej efektywnie wytwarzają siłę nośną.

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Jest to sprzeczne z poglądem, że ptaki zdolne do pokonywania dużych odległości powinny być maksymalnie przystosowane właśnie do efektywnego lotu przy wysokich prędkościach. Autorzy pracy traktują skrzydła kozodoja jako ewolucyjny kompromis między migracjami na duże odległości, powolnym lotem i gwałtownymi skrętami podczas polowania.

Ciąg w fazie unoszenia skrzydeł

Naukowcy odkryli również, że podczas fazy unoszenia skrzydeł, gdy ptak podnosi je do góry, kozodój nadal wytwarza ciąg, który przesuwa go do przodu. Takie aktywne wykorzystanie ruchu w górę wcześniej wiązano głównie z mechaniką lotu nietoperzy i owadów.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie PLOS Biology. Badacze planują sprawdzić, jak powszechny jest ten mechanizm wśród innych ptaków i latających zwierząt. Ich zdaniem obserwacje lotu kozodojów mogą być przydatne w opracowywaniu robotycznych statków powietrznych z machającymi skrzydłami.

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