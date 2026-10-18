CEO OpenAI Sam Altman potwierdził, że firma będzie tworzyć humanoidalnego robota. W podcaście Sources wyjaśnił, że ludzka forma jest logiczna, ponieważ drzwi, klawiatury i narzędzia są stworzone dla ludzi. Informuje o tym Engadget.

Głównym zadaniem jest system sterowania

Według Altmana wygląd maszyny jest mniej ważny niż opracowanie jej „mózgu” — systemu, który zapewni działanie robota. Taki robot musi rozpoznawać dane z kamer i czujników, interpretować instrukcje, planować działania, koordynować ruchy i korygować je z uwzględnieniem warunków świata rzeczywistego.

Na przykład, aby podnieść kubek, system musi określić przedmiot i jego uchwyt, ocenić chwyt oraz prawidłowo obliczyć potrzebną siłę. OpenAI już poszukuje specjalistów w zakresie sterowania ruchem, estymacji stanu, sterowania napędami, zachowania całego robota oraz infrastruktury uczenia maszynowego dla fizycznych systemów AI.

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Demonstracja jest oczekiwana w 2027 roku

Altman powiedział również Fortune, że OpenAI może pokazać demonstrację w 2027 roku. Jednocześnie nie spodziewa się, że roboty zaczną chodzić po ulicach jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Firma wcześniej rozwijała projekt Dactyl, w ramach którego robotyczną rękę uczono manipulowania rzeczywistymi przedmiotami poprzez trening w symulacji. Później podejście to zastosowano w pracy z kostką Rubika. W ofertach pracy OpenAI mowa jest także o rozwoju elektromechanicznych napędów z silnikami, przekładniami, czujnikami i systemami termicznymi, a także o produkcji i łańcuchach dostaw.

OpenAI jako najbliższy cel wskazuje stworzenie uniwersalnych robotów zdolnych pomagać wykwalifikowanym pracownikom w budowie infrastruktury. Długoterminowym celem jest osobisty robot do szerszego zakresu zadań. Na stronie z ofertami pracy firmy wskazano 27 stanowisk w dziedzinie robotyki.

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