OpenAI CEO 萨姆·奥特曼确认，该公司将制造一款人形机器人。他在 Sources 播客中解释称，人形形态合乎逻辑，因为门、键盘和工具都是为人类设计的。Engadget 报道。

核心任务是控制系统

奥特曼表示，机器的外观不如开发其“头脑”——即确保机器人运行的系统——重要。这样的机器人必须能够识别来自摄像头和传感器的数据、理解指令、规划行动、协调动作，并根据现实世界的条件作出调整。

例如，要拿起一个杯子，系统需要识别物体及其把手，评估抓握方式，并正确计算所需力度。OpenAI 已在寻找运动控制、状态估计、执行器控制、整机行为以及物理 AI 系统机器学习基础设施方面的专家。

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预计于 2027 年进行演示

奥特曼还向《财富》表示，OpenAI 可能会在 2027 年展示演示成果。同时，他预计在未来几年内，机器人不会开始在街头行走。

该公司此前曾开发 Dactyl 项目，在该项目中，机器人手通过在模拟环境中训练，学习操控真实物体。随后，这种方法被用于处理魔方。OpenAI 的招聘信息还提到开发配备电机、传动装置、传感器和热管理系统的机电执行器，以及制造和供应链工作。

OpenAI 将近期目标称为开发能够帮助熟练工人建设基础设施的通用机器人。长期目标则是面向更广泛任务的个人机器人。该公司的招聘页面列出了 27 个机器人技术领域职位。

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