Гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что компания будет создавать гуманоидного робота. В подкасте Sources он объяснил, что человеческая форма логична, поскольку двери, клавиатуры и инструменты созданы для людей. Об этом сообщает Engadget.

Главная задача — система управления

По словам Альтмана, внешний вид машины менее важен, чем разработка ее «мозга» — системы, которая обеспечит работу робота. Такой робот должен распознавать данные с камер и сенсоров, интерпретировать инструкции, планировать действия, координировать движения и корректировать их с учетом условий реального мира.

Например, чтобы поднять чашку, системе необходимо определить предмет и ручку, оценить захват и правильно рассчитать усилие. OpenAI уже ищет специалистов по управлению движением, оценке состояния, управлению приводами, поведению всего робота и инфраструктуре машинного обучения для физических ИИ-систем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Демонстрацию ожидают в 2027 году

Альтман также заявил Fortune, что OpenAI может показать демонстрацию в 2027 году. При этом он не ожидает, что роботы начнут ходить по улицам еще в течение нескольких следующих лет.

Компания ранее развивала проект Dactyl, в рамках которого роботизированную руку обучали манипулировать реальными предметами посредством тренировок в симуляции. Впоследствии этот подход применили в работе с кубиком Рубика. В вакансиях OpenAI также говорится о разработке электромеханических приводов с двигателями, трансмиссиями, сенсорами и тепловыми системами, а также о производстве и цепочках поставок.

Ближайшей целью OpenAI называет создание универсальных роботов, способных помогать квалифицированным работникам строить инфраструктуру. Долгосрочная цель — персональный робот для более широкого круга задач. На странице вакансий компании указано 27 позиций в сфере робототехники.

Читай нас в