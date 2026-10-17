Козодои создают тягу при подъеме крыльев — ScienceDaily

Ученые Лундского университета выяснили, что европейский козодой (Caprimulgus europaeus) сочетает дальние сезонные перелеты между Европой и южной Африкой с охотой на насекомых в медленном, маневренном полете. Исследование показало, что такая универсальность имеет аэродинамическую цену: на высоких скоростях крылья птицы создают подъемную силу менее эффективно.

Как сообщает ScienceDaily, исследователи изучали полет козодоев в аэродинамической трубе. Они фиксировали движения птиц при разной скорости и измеряли воздушные потоки, остававшиеся позади крыльев.

Маневренность вместо скорости

Эксперименты показали, что широкие кончики крыльев, вероятно, помогают козодоям маневрировать во время медленного полета и ловить насекомых. В то же время на более высоких скоростях они становятся недостатком, поскольку крылья менее эффективно создают подъемную силу.

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Это противоречит представлению о том, что птицы, способные преодолевать большие расстояния, должны быть максимально приспособлены именно к эффективному полету на высоких скоростях. Авторы работы рассматривают крылья козодоя как эволюционный компромисс между миграцией на большие расстояния, медленным полетом и резкими поворотами во время охоты.

Тяга в фазе подъема крыльев

Ученые также обнаружили, что во время фазы подъема, когда птица поднимает крылья, козодой продолжает создавать тягу, которая движет его вперед. Такой активный способ использования движения вверх ранее связывали преимущественно с механикой полета летучих мышей и насекомых.

Результаты опубликовали в журнале PLOS Biology. Исследователи планируют проверить, насколько распространен этот механизм среди других птиц и летающих животных. По их мнению, наблюдения за полетом козодоев могут быть полезны для разработки роботизированных летательных аппаратов с машущими крыльями.

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